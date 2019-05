Doppio tradimento per Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, lo scherzo de "Le Iene"

Da complice di uno scherzo alla fidanzata a vittima. E' quanto accaduto al tronista Lucas Peracchi, che aveva architettato una candid ai danni della sua Mercedesz Henger, figlia di Eva, senza però fare i conti con quello che si sarebbe verificato in seguito.



A gestire il doppio scherzo, ci hanno ovviamente pensato "Le Iene", che hanno mandato in onda tutta la rabbia del tronista nel corso della puntata di martedì 30 aprile. Lucas aveva finto un tradimento, non sapendo, però, che anche la giovane ragazza fosse in contatto con la produzione della trasmissione di Italia 1. La situazione gli sfuggirà presto di mano, cadendo dunque nel doppio scherzo de "Le Iene".