Tinder e sorpresa: lo scherzo de "Le Iene" con Corinne Cléry

Continua l'avventura di "Tinder e Sorpresa", che nel sesto appuntamento ha avuto come protagonista l'icona erotica degli anni '70 Corinne Cléry. Nel servizio in onda martedì 30 aprile a "Le Iene", l'attrice si è iscritta con un finto profilo all'applicazione per incontri e ha dato appuntamento a tre uomini per un aperitivo particolarmente piccante.



Il primo spasimante, infatti, si sbottona i pantaloni dopo soli 12 secondi dal suo ingresso nell'appartamento di Corinne, che invece temporeggia. Gli altri due ospiti, invece, riconoscono immediatamente chi si nasconde dietro il finto profilo pubblicato su Tinder e dopo la sorpresa iniziale, provano comunque a vivere la serata con tranquillità. Non resta dunque che rivedere come sono andati i tre appuntamenti con la bellissima attrice.