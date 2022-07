Patrizia Mirigliani a "Controcorrente": "Ho denunciato mio figlio per salvarlo"

Lascia i brividi l'esperienza raccontata a "Controcorrente" da

, imprenditrice e patron di Miss Italia che per salvare la vita al figlio, caduto nel vortice della droga, aveva trovato il coraggio di denunciarlo. "Aveva iniziato a diciassette anni e mezzo, convinto da dei balordi che gli dicevano che così si diventa grandi, così lui ci è cascato - aveva esordito nella trasmissione di, evidenziando levissuta da un genitore - Ho lottato anni per aiutarlo a uscire da questo problema e alla fine, come è noto, mi sono rivolta alle forze dell'ordine, l'ho denunciato con dolore e dispiacere.

, fino a spiegare che ancora oggi molti genitori vedano in lei un punto di riferimento per trovare una. "Molte volte le mamme mi scrivono e chiedono: "Cosa dobbiamo fare? Come si risolve questa piaga?". Io dico che deve aiutarci lo Stato, deve essere più presente, una cosa che mi chiedo sempre a cui non ho mai risposta è: se noi sappiamo i luoghi in cui spacciano, come mai nessuno va lì, fa una retata e porta via questa gente? Una domanda che mi faccio da tempo".