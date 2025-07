Oltre 2 milioni di spettatori per "Paperissima Sprint"

Ottimi ascolti per "Paperissima Sprint". Sabato 5 luglio, il varietà estivo di Antonio Ricci è risultato il programma più visto di tutte le reti Mediaset con una share record del 16.62% e 2.055.000 telespettatori. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma condotto da Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo è stato in assoluto il più visto dell'access prime-time con il 17.94% di share. Alle ore 21:28, il varietà estivo di Antonio Ricci ha raggiunto un picco di 2.560.000 telespettatori, pari al 20.73% di share individui e al 21.21% di share sul target 15-64.