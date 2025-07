“Pomeriggio Cinque News”, il programma di informazione di Videonews condotto da Alessandra Viero su Canale 5, resterà in onda fino a venerdì 11 luglio. Mediaset esprime soddisfazione per i risultati editoriali finora raggiunti nel mese di messa in onda, per il lavoro svolto dalla redazione e grazie alla conduzione puntuale e autorevole di Alessandra Viero.