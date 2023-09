"Paperissima Sprint", il programma riparte con papere e filmati da tutto il mondo

Confermati alla conduzione Roberta Lanfranchi e il Gabibbo , al sesto anno consecutivo al timone della trasmissione. Con loro torneranno anche Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi , reduci dalla brillante conduzione della versione estiva del varietà di Antonio Ricci. "Sono carichissima. Il cast è riconfermato e io sono molto felice di questo perché Marcia e Valentina sono due gioielli. Ovviamente anche il Gabibbo, la nostra colonna portante. Ci saranno tantissime novità, a partire dalla sigla. Noi siamo pronti per partire e contiamo sul fatto che saranno in tantissimi a seguirci", ha commentato Roberta Lanfranchi.

Anche in questa edizione di "Paperissima Sprint" non mancheranno le gag inedite dei conduttori che si alterneranno a papere e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro. I telespettatori del programma possono contribuire inviando i propri filmati delle papere tramite il sito www.paperissima.mediaset.it.

"Sono al settimo cielo per questa riconferma e di continuare questo percorso con le mie colleghe e il mio pupazzo preferito - ha detto Marcia Thereza Araujo Barros -. Non vedo l’ora di divertirmi sul palco con le gag, facendo il lavoro che più mi piace". Anche Valentina Corradi non sta più nella pelle: "Sono veramente entusiasta di essere nuovamente al fianco di Roberta, il Gabibbo e Marcia per la stagione invernale di Paperissima Sprint! L'edizione estiva è stata carica di energia e risate e anche nei mesi futuri vogliamo regalare agli spettatori piacevoli serate di divertimento!".

"Paperissima Sprint" è un programma di Antonio Ricci. Scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi, Carlo Sacchetti e Giovanni Tamborrino. La regia è affidata a Mauro Marinello.