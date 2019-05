Pamela Prati: “Sono stata isolata, uscivo solo con Pamela ed Eliana. Ho avuto pressioni psicologiche”

“Io sono stata isolata da tutti, dalla mia famiglia, dai miei amici. Uscivo solo con Pamela ed Eliana”. Così Pamela Prati racconta nuovi dettagli della vicenda che la vede coinvolta con un uomo di nome Mark Caltagirone, che sembra non esistere. A “Verissimo” la showgirl punta il dito contro le due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che la avrebbero messa in contatto con Mark. Prati sostiene di aver avuto pressioni psicologiche dalle due donne, “Se litigavo con lui litigavo con loro”, spiega in studio da Silvia Toffanin. Prati confessa però di non aver mai denunciato alla polizia postale per i messaggi ricevuti da una persona non ancora identificata in modo sicuro. “I dubbi non ti vengono quando sei plagiata”, insiste ancora Prati.