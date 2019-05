Pamela Prati a Verissimo: “Spero ancora Mark Caltagirone esista in qualche parte del mondo, mi manca”

“Io spero ancora che Mark Caltagirone esista in qualche parte del mondo, mi manca tantissimo, mi mancano i suoi messaggi”. Così Pamela Prati a “Verissimo” racconta della sua relazione con un uomo probabilmente inesistente, basata soprattutto su un rapporto virtuale. Prati inizia l’intervista consapevole di questo: “Non esiste, lo ho capito in questi giorni – racconta – Fino all’ultimo ci ho creduto veramente. Mi era stata proposta la fiaba, l’uomo ideale, la famiglia che ho sempre desiderato”, spiega la showgirl. Che poi aggiunge, quasi in lacrime: “Avevo bisogno di quell’amore in un momento di fragilità”. La donna si definisce “spaventata” perché non sa “cosa ci sia dietro” al presunto raggiro.