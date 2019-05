Pamela Prati rompe i rapporti con la Michelazzo e la Perricciolo

"Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l'agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana" si legge nella nota che l'avvocato ha fatto avere alla redazione di Dagospia.



Un sentore del "divorzio" tra Pamela e le due manager si è avuto quando dalla sua pagina Instagram è scomparso ogni link all'agenzia guidata dalla Perricciolo e dalla Michelazzo. La decisione della Prati di lasciare l'agenzia arriva dopo la confessione della Michelazzo, che ha ammesso a "Live - Non è la d'Urso" (che andrà in onda mercoledì 22 maggio) di non aver mai incontrato Caltagirone. Dagospia ipotizza che, dopo le molte versioni differenti rilasciate riguardo alla vicenda delle nozze, la Prati, smarcatasi dalle sue manager, potrebbe raccontare una nuova verità e far luce una volta per tutte su questa fumosa vicenda.