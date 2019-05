Dopo aver annullato le nozze, Pamela Prati è stata fotografata da sola per le vie del centro di Roma, come mostra il settimanale "Chi". Cappellino nero e piumino lungo, la bellissima showgirl sarda appare triste e rassegnata. In un'altra immagine invece si vede mentre discute in aeroporto con la manager Eliana Michelazzo. Di sicuro lo stress di queste settimane non la stanno aiutando. Intanto del futuro marito Marco Caltagirone non c'è traccia...