Ennesimo colpo di scena in merito al giallo sulle nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Ospite a "Live - Non è la d'Urso", la showgirl è entrata in studio ma pochi istanti dopo si è tirata indietro. "Sono qui per te, Barbara, ma ti pregherei di non farmi rispondere a cose già dette", aveva esordito Pamela Prati.



La d'Urso cerca di fare il punto della situazione, ma la sua ospite tenta di sviare il discorso. Così, quando viene invitata in studio la sua agente Eliana Michelazzo, Pamela Prati si alza e torna nel backstage del programma commentando: "Vado via perché non voglio più rispondere a nessuna domanda". Barbara d'Urso, visibilmente sorpresa di fronte alla scena, lancia un servizio durante il quale, però, la showgirl torna in studio.