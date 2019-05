Caso Pamela Prati, parla il fotografo Maurizio Sorge: "Mai fatto foto a Marco Caltagirone"

La nona puntata di "Live - Non è la d'Urso" si è aperta sul giallo delle nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, previsto inizialmente lo scorso mercoledì 8 maggio e poi rinviato per i problemi di salute della showgirl.



Ad alimentare i dubbi sul matrimonio e soprattutto sull'esistenza dello sposo, in un'intervista della trasmissione ha parlato il fotografo Maurizio Sorge: "Conosco Pamela Perricciolo da quindici anni e mi ha detto che avrei fatto le foto ufficiali di Pamela Prati e Marco Caltagirone - spiega ai microfoni del programma di Canale 5 - Ma non sono mai riuscito a intercettarli, ogni volta c'era qualcosa o arrivavo un attimo dopo. Le immagini pubblicate me le ha mandate Pamela Perricciolo".