Pamela Prati a “Verissimo”: “Problemi economici? Non è vero, smentirà il mio avvocato”

“Io non ho problemi economici, non è vero, smentirà il mio avvocato”. Così Pamela Prati smentisce a “Verissimo” ciò che è stato scritto sul suo conto in merito alla storia con Mark Caltagirone, che per alcuni sarebbe una montatura per guadagnare denaro. “Soprattutto vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”, aggiunge la showgirl con la voce rotta dal pianto. La donna sostiene di essere vittima di un raggiro, forse da parte delle due manager, e ha ormai confessato che Mark Caltagirone non esiste. “Non capisco cosa avrei dovuto guadagnare da questa storia”, conclude Prati in studio.