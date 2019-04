Pamela Prati a Verissimo “Mi sposo a maggio, sarà un matrimonio religioso”

Mi sposo a maggio. Basta con tutte queste menzogne”. È una Pamela Prati decisa a stoppare tutti discorsi e i gossip che hanno circondato il suo matrimonio quella ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La showgirl è finita nell’occhio del ciclone per le nozze con Mark Caltagirone, ma lei precisa: “Intanto è Marco e non Mark e leviamola prima bugia”. Poi specifica: “Sarà un matrimonio religioso, dove non ci sarà spazio per le menzogne. Sono quelli che hanno sputato veleno sulle mie nozze che dovrebbero rivolgersi a Dio”. Pamela racconta anche il grande affetto della gente e, per contro, le insinuazioni delle persone che avrebbero dovuto starle più vicine: “Io volevo solo condividere la felicità e la gioia con tutti loro, invece quei falsi amici mi hanno portato all’esasperazione. Ho querelato tantissime persone. Ma vorrei ringraziare il pubblico per questi applausi”. Conclude la showgirl, quasi con il volto rigato dalle lacrime.