"Eliana sapeva dell'inesistenza di Simone Coppi da almeno cinque anni". E' la verita di Pamela Perricciolo, l'ex manager di Pamela Prati, sul finto marito di Eliana Michelazzo. La donna ha spiegato a "Live-Non è la d'Urso" che inizialmente la Michelazzo era ignara di tutto, ma poi ha capito che il suo fidanzato non esisteva e ha anche sporto denuncia.



Per anni Eliana ha avuto una relazione virtuale con un uomo credendelo un magistrato sotto scorta. "In realtà era un mio conoscente che si fingeva Simone Coppi", ha raccontato Pamela Perricciolo che ha concluso: "Non le vorrò mai male, però non doveva denunciare i miei genitori che non c'entrano nulla con questa vicenda".