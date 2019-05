"Ho denunciato Pamela Perricciolo". Questa la rivelazione di Eliana Michelazzo a "Live - Non è la d'Urso". La manager dell'agenzia Aicos si rivolge alle autorità per tutelarsi contro la socia. La Michelazzo ritiene che dietro la presunta truffa del caso Mark Caltagirone e del suo suo compagno "fantasma", Simone Coppi, ci sia proprio la Perriciolo.



"Insieme a lei, ha agito anche qualcunaltro. Adesso ci deve dire chi é", conclude la Michelazzo che aggiunge: "Per me Pamela è stata come una sorella"