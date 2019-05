Eliana Michelazzo come Pamela Prati: Simone Coppi era il suo "sposo fantasma" nel 2009

Eliana Michelazzo come Pamela Prati, Simone Coppi come Mark Caltagirone. Le nozze fantasma che tanto stanno tenendo banco in questi mesi non sono le prime in cui è coinvolta la ormai ex manager della notissima showgirl.



Eliana, infatti, nel 2009, parlò di un imminente matrimonio con Simone Coppi, un giudice molto riservato che non gradiva farsi vedere in televisione o in foto. Un uomo però che non è mai esistito. Eliana, all’epoca corteggiatrice di “Uomini & Donne”, in un video confermava l’esistenza del suo futuro sposo e attaccava anche coloro che mettevano in dubbio le sue parole: “Ho 30 anni, non voglio più dare peso alle vostre chiacchiere”.



Nello stesso video, la ragazza mostrava anche un tatuaggio: il nome Simone sull’avambraccio destro: “Ho fatto una cosa che rimarrà per sempre”. Adesso, aa dieci anni di distanza, si scopre che in quella storia non c’era nulla di vero. Una sceneggiatura inquietantemente simile a quella usata per le nozze, ormai saltate, di Pamela Prati.