Pamela Anderson rivela: "Potevo finire come Amy Winehouse"

Dopo aver espiato il successo conquistato per le sue curve mozzafiato sulla copertina di Playboy o nel costume rosso di "Baywatch", per Pamela Anderson sembra sia arrivato il momento del riscatto. "Non è mai troppo tardi per sognare, per cominciare daccapo, per essere aperti alle possibilità", aveva scritto sui social dopo aver conquistato la nomination al Golden Globe come miglior attrice dell'anno per "The Last showgirl". A 57 anni non ha paura a mostrarsi al naturale, senza filtri. Ha pubblicato il suo libro, "Love, Pamela" ed è uscito il documentario sulla sua vita. In un’intervista a Vanity Fair ha raccontato aneddoti sulla vita privata. Ricordando Amy Winehouse, di cui era molto amica, ha rivelato che la sua vita avrebbe potuto prendere una strada simile: "Assolutamente. Ma ciò che mi ha salvato la vita sono stati i miei ragazzi. Senza di loro non avrei potuto essere forte come sono stata".