Padre Natura di "Ciao Darwin" si prende una rivincita sugli hater e mostra il fisico palestrato

Padre Natura ha stregato le telespettatrici di "Ciao Darwin" con il suo fascino selvaggio e il fisico statuario, ma nemmeno lui è stato risparmiato dagli hater che lo hanno accusato di non essere abbastanza muscoloso. Filippo Melloni ha però deciso di fare tesoro delle critiche (fondate o gratuite) e ha risposto con uno scatto in mutande in cui mostra il fisico modellato da mesi di allenamenti e palestra.