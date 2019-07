Oggi è la Giornata mondiale del bacio: ecco quelli più amati delle serie tv

Le scene in cui i protagonisti si baciano sono quelle più attese dagli amanti delle serie tv. Si fanno desiderare per molti episodi, a volte per intere stagioni, ma quando arrivano rimangono impresse nella testa e nel cuore. Alcune diventano cult e, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio, uno studio di Baci Perugina ha stilato la top-ten di quelli televisivi preferiti dal pubblico.

Il primo bacio 'nerd' tra Amy e Sheldon in "The Big Bang Theory" è di poco preferito all'incontro di labbra tra Jon Snow e Daenerys con il quale si apre la prima puntata della stagione finale de "Il Trono di Spade". Sul gradino più basso del podio troviamo un bacio Anni Novanta: quello tra Carrie e l'inafferrabile Big in "Sex and the City".



Al quarto posto un'altra coppia "vintage", quella composta da Rachel e Ross di "Friends": dopo anni di tira e molla la serie si conclude con il fatidico bacio, sognato da milioni di fan. Si resta negli Anni Novanta con i ribelli di "Beverly Hills" Brenda e Dylan, che con la loro storia yo-yo hanno fatto sospirare un'intera generazione. Subito dopo la coppia di opposti formata da Chuck e Blair in "Gossip Girl", diversissimi ma attratti fatalmente l'uno dall'altra. Al settimo posto l'inevitabile bacio tra Lorelai e Luke in "Una mamma per amica", seguito a ruota da quello tra Meredith e Derek in "Grey’s Anatomy". A chiudere la top ten quello "super" tra Clark (aka Superman) e Lana in "Smallville" e il bacio gay tra Ian e Mickey in "Shameless", una delle coppie tv più amate degli ultimi anni.