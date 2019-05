Si chiude l'era di "Big Bang Theory", la serie tv in onda dal lontano 2007. Dopo dodici stagioni lo show ha chiuso i battenti e salutato i telespettatori con uno speciale che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 16 maggio. Via social gli attori hanno condiviso le emozioni della loro ultima volta sul set, che è stata la loro seconda casa negli ultimi dodici anni. Sorrisi, lacrime e tanta nostalgia per il gruppo di nerd che si è fatto amare in tutto il mondo.