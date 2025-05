Il "Non farcela party" ha fatto la sua prima data a Torino ed è andato subito sold out, raggiungendo un grande successo. Ai microfoni del programma di Canale 5 le due ideatrici spiegano perché hanno deciso di organizzare questa festa. "Nasce da un’esigenza che era per prima la nostra, come molte delle iniziative di "Mammadimerda". Io ho 45 anni e sentivo ancora la voglia e l'esigenza di avere uno spazio in cui cantare e ballare. Per le donne della mia età, infatti, non ci sono offerte in una fascia oraria consona", racconta Sarah Malneric.