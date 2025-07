Nicole Mazzocato ha partorito la terza figlia

La data prevista per il parto era il primo agosto, ma la piccola è arrivata con qualche giorno di anticipo. Lo scorso marzo Nicole aveva reso pubblica la gravidanza (la terza in appena tre anni), condividendo il gender reveal casalingo con i follower. "Posso finalmente annunciare che presto conoscerò una persona speciale: te”, aveva scritto la 34enne mostrando il pancino. "E’ stato un regalo. Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l'abbiamo accolta a braccia aperte. Dovrebbe nascere il 1° di agosto. Dovrebbe essere del segno del Leone, come il fratello".