Il primo figlio Paolo ha da poco compiuto un anno e c'è già un regalo in arrivo. Nicole Mazzocato così lo ha annunciato sui social: "Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perchè non è descrivibile... È in arrivo un bebè e siamo pieni di amore e gioia", ha scritto Nicole su Instagram.

Chi è Nicole Nicole nasce a Belluno, classe 90, si interessa fin da piccola al mondo del cinema e dello spettacolo frequentando l’Accademia Teatrale "Lorenzo da Ponte". Contemporaneamente agli studi di teatro si avvicina al mondo della moda iniziando la sua carriera come modella e indossatrice, calcando anche la passerella di Miss Italia. Oggi una delle talent più seguite nello scenario italiano che per la prima volta partecipa all’80esima edizione del Festival Del Cinema di Venezia in tutta la sua eleganza.