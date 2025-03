L'ex tronista Nicole Mazzocato in dolce attesa del terzo figlio

La coppia ha condiviso sui social il momento del loro gender reveal casalingo. Nessuna grande festa, ma un quadretto familiare sobrio e intimo. La coppia, insieme ai futuri fratelloni, ha infatti tagliato la torta e mostrato sui social il ripieno di colore rosa. E' quindi in arrivo una femminuccia, anche se sulla scelta del nome i genitori sono ancora in alto mare. "Ad Armando piacciono i nomi semplici e per me lo stesso ma per una bambina ho sempre pensato a dei nomi francesi, ma a lui fanno schifo per cui non so come andrà a finire", ha raccontato lei divertita.