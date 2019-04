Nicola Porro: "Matrix torna con un occhio sempre attento a quello che avviene nel mondo"

" Matrix " torna e accompagna i telespettatori al voto delle europee. Ma come sottolinea a Tgcom24 Nicola Porro , che con Greta Mauro conduce il talk di informazione, non si parlerà solo di elezioni. Le quattro nuove puntate, in onda in seconda serata su Canale 5 ogni martedì dal 30 aprile, avranno un "occhio attento a quello che avviene nel mondo". E culmineranno con uno "Speciale Elezioni europee 2019" che andrà in onda il 26 maggio alle 22:50. "Ci sarà un confronto alla Matrix, con uno stile non serioso ma sempre istituzionale ", ci spiega Porro.

Ogni settimana l'ospite sarà uno dei principali leader della politica italiana. Si parte con il segretario del Pd, Nicola Zingaretti che, con la giornalista Lina Palmerini, parlerà non solo dei progetti europei, ma anche di com'è cambiato il partito sotto la sua guida. Nelle prossime puntate saranno ospiti gli altri leader, da Matteo Salvini a Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Confronti e dibattiti con gli ospiti in studio tra cui i candidati italiani all’europarlamento delle cinque forze politiche.

"Il nostro non è uno speciale elezioni europee - sottolinea il giornalista - ma un 'Matrix' che riprende e si conclude con una puntata straordinaria che verrà fatta domenica nel giorno delle elezioni in collaborazione con il Tg5. Per raccontare queste elezioni che non sono solo europee ma anche molto italiane, perché grazie ai risultati potremo capire quanto durerà questo governo".

Al centro degli appuntamenti anche nuovi reportage esclusivi che racconteranno uno spaccato di vita delle principali capitali europee: da Londra a Parigi, da Berlino a Budapest. Il primo reportage invece sarà ambientato a Parigi, una città fortemente scossa dai recenti fatti di cronaca: dall'incendio della cattedrale di Notre-Dame, alle continue proteste dei gilet gialli che rischiano di distruggere, anche a livello europeo, l'idea di una Francia forte sotto la guida di Macron. Ne discuteranno in studio l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca e l’europarlamentare Tiziana Beghin (M5s).

"Su queste elezioni europee si gioca un futuro importane - conclude Porro - è vero che è cambiato il vento? I sovranisti avranno maggior peso in Europa? La tradizionale alleanza tra socialisti e popolari può ancora governare l'Europa? Sono le nostre domande... Indaghiamo su cosa succede con l'Inghilterra che se ne va via e non darà i 9 miliardi, cosa succederà nella Francia distrutta da i gilet gialli ma che con Macron vede adottare politiche di riduzione fiscale alla leghista, cosa succede in Germania dove i verdi stanno ottenendo un risultato eccezionale. Budapest è un po' fuori dal coro perché hanno applicato il metodo Salvini riguardo l'immigrazione e Flat Tax: è quello il modello a cui si ispira il partito che probabilmente otterrà la maggioranza dei voti secondo tutti i sondaggi a queste europee?".

"Matrix" andrà in onda tutti i martedì mentre lo "Speciale Elezioni europee 2019" sarà trasmesso in simulcast da Tgcom24 per tutta la durata della diretta e a partire da mezzanotte andrà in onda su Retequattro.