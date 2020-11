Nel dopo puntata del "Grande Fratello Vip" la Salemi scatenata contro la Gregoraci

Durante l'ultima puntata del " Grande Fratello Vip " sono venute a galla le vecchie ruggini tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che d'ora in poi renderanno più complicata la loro convivenza nella Casa. Ad innescare la bomba (a sua insaputa) è stata Giulia, che ha nominato in maniera palese Elisabetta. La showgirl non ha gradito e ha tirato fuori una vecchia storia che riguarda l'ex marito Flavio Briatore...

Giulia "Non sono un'accattona, è lei la snob" - L’influencer sembra davvero scossa da quelle parole e sente il bisogno di appartarsi in giardino con Dayane. In puntata la Gregoraci ha fatto intendere che lei ci avesse provato con Briatore e questa cosa non le è andata giù: “Non ho mai avuto un flirt con Flavio e lui non ci ha mai provato. Sono sempre stata invitata nel suo locale perché conosco tante persone, lei mi fa passare per un’accattona solo perché le ho detto che è una snob. Ma è vero, ha fatto un bagno di umiltà quando è entrata, ma ha sempre guardato tutti dalla testa ai piedi. Io sono sempre stata una persona per bene".

Nomination della discordia - La Gregoraci e la Salemi in questi primi giorni insieme sembravano aver sotterrato l'ascia di guerra, ma il giro di nomination palesi ha rimescolato le carte in gioco. La Salemi ha infatti scelto la Gregoraci, ammettendo con serenità; “Niente di personale, ma è quella con cui ho meno rapporti”. Signorini ha però voluto mettere un po' di pepe e ha indagato sui trascorsi delle due inquiline. E' venuto fuori che tra loro, prima di entrare al GF Vip, non corresse proprio buon sangue. Il motivo? Flavio Briatore.

- Secondo Elisabetta infatti, l’influencer avrebbe scritto più volte al suo ex marito e quando si sono incontrate nel locale dell’imprenditore in Sardegna Giulia avrebbe avuto solo occhi per lui. “Diciamo che parlava più con Flavio che con me”, ha ammesso Elisabetta con tono un po’ allusivo. L'influencer ha subito replicato: “Io sono stata invitata da amici in comune, e non ci ho mai provato con lui. Poi ogni volta che ci vedevamo tu non mi hai mai salutata”.

