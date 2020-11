"Grande Fratello Vip", segui la puntata in tempo reale

Nuovo appuntamento con " Grande Fratello Vip ". Come annunciato nel corso della scorsa puntata al pubblico da Alfonso Signorini, il reality andrà in onda fino a febbraio 2021. Grande Fratello ha deciso che è arrivato il momento di comunicarlo anche ai "vipponi" nella Casa… Come reagiranno? Al televoto sono finiti Dayane, Francesco e Patrizia. Rosalinda è salva. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco... Il Gf non si sdoppia più: ci sarà solo una puntata a settimana. Al lunedì.

LEGGI ANCHE>

Al "Grande Fratello Vip" scoppia il gossip hot sulla contessa e Antonio Zequila

DAYANE CONTRO TUTTI - Dopo la nomination Dayane attacca tutti. Si è sentita tradita e ha contestato a Enock di aver fatto il suo nome, nonostante lei non l'abbia mai nominato in due mesi di permanenza: “Sei una persona falsa". Poi ne ha anche per Francesco e Tommaso che secondo lei stanno vivendo una amicizia falsa. Ma i ragazzi si difendono e accusano la showgirl e l'amica Rosalinda di essere gelose del loro rapporto. Signorini incalza Oppini: "L'accusa è che ti attacchi al carro del vincitore, vuoi rispondere?". "Dayane è invidiosa, io ho un ottimo rapporto con tutti, con Tommaso c'è qualcosa di speciale e questo le dà fastidio, noi abbiamo legato tantissimo", spiega, Anche Zorzi si difende e assicura di saper scegliere i propri amici e invita le ragazze a non criticare le sue scelte: "Non capisco che problema c'è se siamo l'uno la spalla dell'altro, a loro non deve interessare e sicuramente se l'ho fatto avvicinare è perché volevo". Dal canto suo la contessa De Blanck si dice amica della Mello e afferma di capire le sue reazioni in base al suo passato: "È molto intelligente e le auguro il meglio"

OPPINI MANDA UN MESSAGGIO AL FIGLIO - Il rapporto tra Francesco e i genitori Alba Parietti e Franco Oppini è sempre stato difficile. Il padre Franco Oppini gli manda un videomessaggio molto commovente: "Mi manchi tantissimo, ho scoperto che hai una profondità e una tenacia incredibile, quando esci ci guardiamo negli occhi e ci diciamo quanto ci vogliamo bene". Francesco piange: "Che sorpresa ragazzi, mio padre è incredibile, non vedo l'ora di abbracciarlo. Mio padre, come mia madre, devono sapere di poter contare su di me, non si possono dare per scontate queste cose". Dallo Studio anche Alfonso rimane stupito dalle parole di Franco e dice: "Tuo padre mi ha colpito dicendo che a volte trova delle scuse per venirti a trovare" e Francesco aggiunge: "Perché con il lavoro diventa difficile, ma ho capito che è importante esserci e dirsi 'ti voglio bene', sarà la prima cosa che farò fuori di qui".