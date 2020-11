Al "Grande Fratello Vip" scoppia il gossip hot sulla contessa e Antonio Zequila

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Giacomo Urtis è incaricato di leggere un gossip particolarmente piccante che riguarda uno dei concorrenti: "Zequila non molla: 'La contessa ha passato una notte di fuoco con me. Ecco le foto". Patrizia De Blanck ovviamente nega, ribadendo quanto detto in precedenza con la sua solita irruenta ironia: "Se avessi avuto qualcosa con Zequila lo avrei detto, mi sta anche simpatico. Uno in più o uno meno non mi cambia niente".