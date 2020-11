"Grande Fratello Vip", Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci: "Si sente perfetta"

Non c'è pace nella casa del " Grande Fratello Vip ". Dopo la diretta, mentre tutti si mettono a dormire, Dayane Mello si tuffa in piscina con Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma a farle compagnia. Durante il bagno notturno si sfoga con le sue compagne d'avventura e attacca Elisabetta Gregoraci : "Lei si sente perfetta ma appena esce non ti calcola" ha detto.

Dayane sembra irremovibile sulle sue posizioni riguardo a Elisabetta, mentre Rosalinda la difende: "ei non si è mai schierata con gli altri quando dubitavano della nostra amicizia. Lei mi ha detto di continuare a fare quello che mi sento, non la penso come te".

Anche la Roma non se la sente di attaccare la Gregoraci e sembra disposta al confronto: "Lei mi ha urlato contro ma domani proverò a parlarci", dice. Ma la Mello è sicura delle sue opinioni: "Ci sono più situazioni che mi hanno dimostrato un allontanamento". "Io mi sono affezionata, non ho bisogno di difenderla ma non è così" dice la Cannavò a sostegno della sua amica. Pareri contrastanti e inconciliabili che aprono una frattura tra le due amiche.

