Al “Grande Fratello Vip”, la Gregoraci furiosa con Selvaggia: "Ma chi sei? Vai a cag***"

Nel Cucurio del " Grande Fratello Vip 5 " Selvaggia si è data da fare per mettere zizzania tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. A quanto pare la romana è riuscita nel suo intento e ha mandato su tutte le furie la showgirl. Attraverso il vetro le due donne hanno avuto una lite furibonda. "Ma chi sei? Vai a cag***, fai il tuo percorso senza mettermi in mezzo", ha sbottato Eli.

“Grande Fratello Vip”, Gregoraci e Mello alla resa di conti

Al sicuro nel Cucurio la Roma ha tentato di sedurre Pierpaolo, screditando anche la figura di Elisabetta. Oltre il vetro, però, la showgirl ha sentito tutto e dopo un po' è partita all'attacco. “Fai il tuo percorso senza usare le persone, cerca di farti conoscere per quella che sei. Tu di me non devi più parlare. Ma chi sei? Ma vai a cag***. E quello zitto, non dice niente", ha concluso riferendosi a Pierpaolo.

Dopo qualche ora il Grande Fratello Vip riunisce il gruppo e la Gregoraci si confronta subito con Pierpaolo. "Se una persona parla male per mezz’ora ti devi esporre” dice nervosa. “Tu hai sentito cinque minuti di discorso, non c’eri” replica Pierpaolo, spiegando di aver preso le sue difese.

La discussione continua in camera dove Elisabetta, insieme ad Andrea, cerca di far chiarezza l'ex Velino. "Io sono molto paziente provo a far capire le cose alle persone. Sono deluso dall’ennesima parola offensiva nei tuoi confronti. Io mi sono esposto, tu non lo sai”, dichiara Pretelli. A quel punto la showgirl si scusa e conclude: “Non ho dubbi su di te quindi basta così”.

