"Grande Fratello Vip 5", l'ira della contessa De Blanck su Giulia Salemi: "Stai lontana da me!"

Il primo televoto non si scorda mai. E fa anche abbastanza male. Almeno a giudicare dalla reazione di Patrizia che non ha preso affatto bene la cosa. Finita la puntata prova a indagare per cercare di capire chi esattamente abbia fatto il suo nome e quando candidamente. Giulia esce allo scoperto, la rabbia della contessa esplode. “La prima che arriva dopo due mesi mi nomina” le dice aggiungendo “stai lontana da me”. A nulla servono le giustificazioni della Salemi che le spiega come non ci fosse nulla di personale in quel voto. “Patrizia ti prego è un gioco, sono andata ad esclusione, era una nomination obbligatoria tra donne” le dice ma non serve a nulla.

Ovviamente non è stata la sola Giulia a nominare la De Blanck. C'è anche Stefania che dopo un po' confessa la sua scelta. "Ti ho nominato anche io" le dice con un po' di imbarazzo. "Hai fatto male" risponde la contessa che però, forse perché colta di sorpresa o perché stanca dalla discussione precedente, ha una reazione più pacata. Ma il tempo dei confronti e delle spiegazioni è solo rinviato...

