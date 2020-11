“Grande Fratello Vip”, Gregoraci e Mello alla resa di conti

Nell'ultima puntata del " Grande Fratello Vip 5 " Elisabetta ha potuto ascoltare lo sfogo-bomba di Dayane su di lei. La modella nei giorni precedenti aveva infatti confidato a Rosalinda: "La Gregoraci non ha mai fatto un cazz*** in vita sua. Ha sposato un miliardario e basta". Dopo aver fatto sbollire la rabbia, la Mello si confronta con la showgirl per spiegare meglio il suo punto di vista.

Dayane ammette: "Ho sbagliato" - Quello che hai detto tu non me lo aspettavo, perché io e te abbiamo parlato molto in questi mesi, mi potevi dire se non ti piaceva qualcosa", dichiara la showgirl. Dayane ammette di non aver avuto un comportamento corretto: "So di aver sbagliato, non volevo andare sul personale".

Il caso Oppini - I toni però si fanno accesi quando Dayane sostiene di aver visto la showgirl allontanarsi da lei dopo il suo scontro con Francesco: "Sono stata criticata perché ho detto quello che penso, tu sei cambiata". Elisabetta, visibilmente innervosita, ribatte: "Se io parlo con Francesco perché ci confidiamo non significa che sono contro di te. Tu da un giorno all'altro hai cambiato opinione. Io sono diversa, se ho un problema te lo dico subito e non lo covo".

Amicizia in bilico - Un po' sconfortata, Elisabetta abbandona la stanza mentre Dayane la insegue per darle un abbraccio: "Perdonami però se puoi, io non penso queste cose, non dovevo entrare nel personale". "Ci provo...", risponde Elisabetta, amareggiata e poco convinta.

