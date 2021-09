Natalia Paragoni vittima di una truffa social: costretta a chiudere il profilo Instagram

L'aumento dei follower è un segnale positivo per gli influencer, ma quando è eccessivo può destare sospetti. Lo sa bene Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e fidanzata di Andrea Zelletta, che suo malgrado ha dovuto chiudere temporaneamente il profilo Instagram: "Temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno".