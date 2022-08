Natalia Paragoni scoppia in lacrime sui social: "C'è troppa competizione"

L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" si è sfogata con i follower lamentando il senso di inadeguatezza e la pressione che sente sulle spalle per dover essere sempre perfetta. "Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po' inutile", ha spiegato in un video l'influencer, fidanzata di Andrea Zelletta .

La 24enne, anche autrice del libro "La vita secondo Naty", ha condiviso con i fan alcune riflessioni e raccontato questo suo disagio, scoppiando in lacrime. "Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli", ha detto, spiegando: "Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione". Parlando poi dell'inadeguatezza nel dover essere sempre al top: "In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi momenti di stand by che a volte durano troppo".

Natalia Paragoni, che sui social è seguita da oltre un milione di follower, ha spiegato poi la sua difficoltà con il successo raggiunto, l'essere un "personaggio", un lavoro nel mondo contemporaneo-tecnologico in cui l'immagine proverbialmente ha preso il sopravvento sulla realtà: "La cosa che mi manca è godermi i momenti, assaporare i momenti, assaporare le persone. Mi mancano le cose semplici che c’erano prima. Cerco di uscire, di circondarmi di persone che mi vogliono bene, che vogliono star con me non, passatemi il termine, per il 'personaggio', qualcuno che mi ami a prescindere da tutto e ce ne sono pochi nella mia vita".