Nadia Toffa, è nata la fondazione in sua memoria

La cerimonia di presentazione si è svolta a Palazzo Loggia. “Nadia nella sua vita si è sempre battuta per far sentire la voce di chi non viene ascoltato - ha detto mamma Margherita -, per portare alla luce questioni lasciate ai margini e per dare un aiuto concreto. Con questi stessi valori diamo vita alla fondazione”.

Al momento i principali destinatari individuati dalla fondazione sono tre: per primo l’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, dove Nadia è stata in cura, quindi il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Annunziata di Taranto e alcune associazioni che operano nel territorio della Terra dei fuochi. Per il 15 giugno è stato già organizzato un evento benefico che si terrà al museo Santa Giulia di Brescia e tutti i fondi saranno devoluti per la ricerca contro il cancro. "Mai mi sarei aspettata così tanto sostegno dopo la morte di Nadia" ha detto la mamma di Nadia.

