La madre di Nadia Toffa: "Parlava spesso della morte, ha voluto intorno solo la famiglia"

"Perdere un figlio è devastante - prosegue - anche se ne hai altri dieci, anche se credi di esserti preparata all'addio. La forza di andare avanti me l'ha data mia figlia. Nadia mi ha preso per mano e mi ha insegnato ad essere una donna forte e indipendente. Quando se ne è andata non ero più quella di prima".



Margherita racconta di come negli ultimi mesi avesse voluto accanto a se solo la famiglia: "Quando è stato il momento di trasferirla in ospedale le ho detto una bugia, le ho detto che ero io quella che doveva ricoverarsi e che lei avrebbe dovuto accompagnarmi. In ospedale siamo sempre state vicine. Avevo l'impressione che non se ne andasse perché non voleva lasciarmi. L'ultima notte ho preso forza e le ho detto 'vola amore mio' e lei lo ha fatto".