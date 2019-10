Alessia Marcuzzi e Simona Ventura si abbracciano in lacrime per Nadia Toffa

Simona, conduttrice della trasmissione dal 1997 al 2001, era in studio con tutte le iene storiche. E dopo le parole toccanti della Marcuzzi non ha resistito, ha messo da parte vecchi rancori e incomprensioni e ha stretto forte la collega.



Già nelle ultime settimane la Ventura aveva speso parole di elogio per Alessia, al timone di "Temptation Island Vip", già condotto da Super Simo.



Simona e Alessia si erano allontanate nel 2016 dopo che la Ventura aveva partecipato come naufraga all'Isola dei Famosi nell'edizione condotta dalla Marcuzzi. Erano seguite frecciatine e incomprensioni. Oggi, davanti al ricordo dell'amica comune Nadia Toffa, è tutto dimenticato.