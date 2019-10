Esce "Non fate i bravi", il libro con gli ultimi pensieri di Nadia Toffa

Uscirà nelle librerie il 7 novembre " Non fate i bravi ", il libro postumo di Nadia Toffa , Ad annunciarlo è stata sua mamma Margherita, con un post sulla pagina Facebook della conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto. "E' un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. - ha scritto - E' un'iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza".

Dopo 'Fiorire d'inverno' (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, "Fate i bravi" conterrà dunque gli ultimi pensieri di Nadia. Con il primo libro Toffa aveva provato a trasformare il cancro "in un dono, un'occasione, una opportunità". Parole che avevano suscitato polemiche, con gli hater del web scatenati nelle critiche, ma anche il plauso del mondo della scienza per l'invito ai malati a seguire le uniche cure certe, la chemio e la radioterapia. E aveva instaurato un filo diretto con i suoi fan, tra sorrisi e immagini postate anche dal letto d'ospedale. Un dialogo che si era interrotto soltanto nelle ultime settimane prima della scomparsa.