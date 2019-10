L’ultimo video di Nadia Toffa: “Non è importante quanto vivi, ma come vivi”

“Ciao Giorgio, senti mi è venuta un’idea hai tempo oggi di passare qui a casa mia con la telecamera? Sorpresa: ti dico tutto quando sei qua. Ti aspetto”: è con queste parole che inizia l’ultimo video girato da Nadia Toffa. Il filmato è mostrato a “Le Iene Show” mentre in studio cento colleghi rendono omaggio alla conduttrice. Voleva intervistare le persone care, amici, colleghi e chiedergli cosa pensassero davvero di lei. Nella lista dei possibili soggetti c’è ovviamente la mamma Margherita, la nipotina, i colleghi più cari ma anche Silvio Berlusconi su cui dice: “Non l’ho mai conosciuto ma avrei tante curiosità da chiedergli. Provo molta gratitudine per lui, ha fatto partire l’elicottero per me per farmi portare subito al San Raffaele quando sono stata male a Trieste”.

Un progetto immenso che ha coinvolto tante persone e che hanno voluto raccontare il loro rapporto con la Iena. “E’ come congelare un istante: è come una fotografia di noi, delle persone più importanti per me” è questo il motivo che ha spinto Nadia Toffa a voler girare il video, forse quello più difficile da fare e che rappresenta il suo modo di salutare gli amici, la famiglia, i colleghi e le persone più importanti della sua vita. Quando la Iena ha chiesto a Giorgio Romiti, l’autore che più spesso ha lavorato con lei, l’idea sembrava folle eppure come poter dire di no a Nadia?