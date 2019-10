Il tributo de “Le Iene” a Nadia Toffa: “Tu sei una ragazza magica” 

Cento giacche e cravatte nere, cento camicie bianca e cento sguardi che guardano il cielo verso di lei, Nadia Toffa. Amici e colleghi hanno voluto renderle omaggio ripresentandosi nello studio de “Le Iene Show“ e celebrare la sua carriera e il suo impegno. Da Luciana Littizzetto a Simona Ventura, da Claudio Bisio ad Alessandro Cattelan con gli occhi lucidi vogliono “festeggiare la vita” come dice Alessia Marcuzzi.

“Secondo me lei ci sta guardando e sta ridendo. Io non so se ci senti ma questo è merito tuo. Tu sei una ragazza magica, ci hai riunito tutti qui, ci hai riempito i cuori” conclude la conduttrice tenendo le mani verso i colleghi i cui pensieri sono tutti rivolti verso Nadia.