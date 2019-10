Reunion di 100 Iene in studio per Nadia Toffa

Un'unica famiglia pronta a stringersi nell’abbraccio più caloroso prima di tornare in scena con la nuova stagione. "Le Iene Show" riapre all'insegna del ricordo dell'amata Nadia Toffa con ben 100 Iene in studio. Da Luciana Littizzetto a Simona Ventura, da Claudio Bisio ad Alessandro Cattelan e poi Geppi Gucciari, Luca e Paolo, Enrico Lucci, Fabio Volo e tanti altri. L'appuntamento è martedì 1 ottobre in prima serata su Italia 1.