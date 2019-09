"Le Iene Show" torna con un tributo a Nadia Toffa, ecco il suo ultimo progetto: "Non è il quanto vivi, ma come vivi"

Sono passati quasi due mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa e " Le Iene Show " non poteva che partire con un tributo all'inviata e conduttrice. Martedì 1 ottobre in prima serata su Italia 1 verrà mostrato un documento inedito dove la più amata delle iene chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di lasciarci, racconta di questo suo ultimo progetto.

"Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto", spiegava la Toffa.