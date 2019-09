Un mese senza Nadia Toffa, la madre in esclusiva: "Portiamo avanti le sue lotte"

È passato un mese dalla morte di Nadia Toffa e il giornalista Gianluigi Nuzzi ha voluto ricordarla attraverso le parole della madre Margherita. “Sono molto emozionata”, sostiene nell'intervista la mamma della Iena “guerriera”, morta dopo una dura lotta contro il cancro. “Voglio ringraziare tutti per esserci stati vicini, spero continuino a essere vicini anche a ciò che voleva Nadia, al suo essere guerriera, a portare avanti le lotte”. Un messaggio di speranza ma anche una richiesta per non mollare: “Non dobbiamo demordere. È importantissimo per noi e per lei che non vada perso nulla di quello che voleva dire e di chi voleva aiutare”, conclude Margherita.