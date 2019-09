“Mattino Cinque” saluta Nadia Toffa, ma la Panicucci si commuove: "Si fatica a pensare che sia successo davvero"

Un saluto per Nadia Toffa, la conduttrice tv, morta all'età di 40 anni lo scorso 13 agosto, dopo una dura lotta contro il cancro. "Mattino Cinque" omaggia la giornalista delle "Iene" e le dedica la prima puntata della stagione. Federica Panicucci, però, non riesce a trattenere le lacrime e si commuove in studio.



"Scusate ma ancora oggi si fatica a credere che sia successo davvero”, spiega la conduttrice del programma mattutino di Canale 5. "Vogliamo ricordarla così - conclude la Panicucci - con la grinta e la forza che non le sono mai mancate. Ciao Nadia".