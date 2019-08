L'ex fidanzato di Nadia Toffa: "Sono stato con lei fino all'ultimo"

I due si erano conosciuti grazie a "Le Iene" ma nel 2017, quando era stata diagnosticata la malattia, avevano interrotto la relazione. "Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa, non era facile per noi convivere con il cancro", ha dichiarato lui. Nadia nell'ultimo periodo aveva incontrato un altra persona: "Lei aveva trovato un altro uomo ma con lui non ha funzionato", ha raccontato Massimiliano al magazine.



Il loro rapporto, invece, si era trasformato da amore ad affetto profondo: "Non sono riuscito a prendere le distanze da lei. Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l'ho mai lasciata sola nemmeno un momento. Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita".