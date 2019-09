Un mese fa la morte di Nadia Toffa, il ricordo commosso di "Pomeriggio Cinque"

“Grazie per tutte le volte che sei venuta nel mio camerino, da me, con i tuoi cappelli, piena di sorrisi, sorridendo forse più di me. Grazie per tutte le poesie che mi hai mandato, grazie perché mi chiamavi tesorA, con la A finale maiuscola”.



Sono solo alcuni dei ringraziamenti commossi che Barbara d'Urso rivolge all'amica e collega Nadia Toffa, morta esattamente un mese fa dopo una dura lotta contro il cancro. La conduttrice tv de "Le Iene" aveva solo 40 anni. "Sei veramente una grandissima gnocca - commenta con complicità la conduttrice dallo studio di "Pomeriggio Cinque", regalandole un ricordo sentito - Ciao Nadia".