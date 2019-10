100 Iene in studio per omaggiare Nadia Toffa: "Sei una ragazza magica"

Una serata davvero speciale per le Iene. Nella prima puntata della nuova stagione sono arrivati in studio tutti quelli che hanno vestito la divisa del programma in questi anni. In 100 per omaggiare Nadia Toffa, morta ad agosto. Tutti riuniti per "festeggiare la vita", come ha detto Alessia Marcuzzi. E poi è stato mandato in onda il filmato in cui Nadia presentava il suo ultimo progetto.

Da Luciana Littizzetto a Simona Ventura, da Claudio Bisio ad Alessandro Cattelan. In tanti hanno voluto rendere omagigo, con gli occhi lucidi, all'amica scomparsa..

“Anche lei ha pianto, non ve lo ha fatto mai vedere, ha pianto tanto: che cosa ha deciso di fare quella guerriera? Ha deciso di combattere il cancro a modo suo e di non dargliela vinta. Aveva paura, tanta paura ma non gliela voleva dare vinta. Quindi ha continuato a lavorare. E di non vergognarsi perché se ti ammali che colpa ne hai?” la conduttrice ricorda la battaglia della Iena. “Lei diceva sempre non quanto vivi ma come vivi. Nadia ha fatto nella vita quello che ha sempre voluto fare e questo grazie a voi” dice tra le lacrime e la voce rotta Alessia Marcuzzi indicando le cento iene presenti.

“Secondo me lei ci sta guardando e sta ridendo. Io non so se ci senti ma questo è merito tuo. Tu sei una ragazza magica, ci hai riunito tutti qui, ci hai riempito i cuori” conclude la conduttrice tenendo le mani verso i colleghi i cui pensieri sono tutti rivolti verso Nadia.



Poi è stato il momento del video. "Vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero - dice Nadia - In questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto".



Nelle settimane successive Nadia venne accompagnata da una telecamera a questi incontri con l'obiettivo, spiega nel video, di conoscere davvero cosa tutte quelle persone pensavano di lei e lasciare una specie di congedo documentato:la madre Margherita, l'ex fidanzato Max, due compagne di liceo classico, Margherita e Francesca, un amico di Brescia, Tommaso, il regista Davide Parenti, la nonna Maria e la nipotina Alice. La messa in onda di questi colloqui però al momento non è prevista. Forse saranno trasmessi nelle prossime puntate dello show o entreranno a far parte di un altro speciale che le Iene dedicheranno a Nadia. Forse anche su questo la Iena combattente ha preteso le sue condizioni.