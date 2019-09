Nadia Toffa appare in un murale a Taranto, a un mese dalla scomparsa

Sono Le Iene per prime a ringraziare sui loro social Taranto per il murale dedicato a Nadia Toffa, realizzato nel rione Salinella dal writer tarantino Michele Marraffa, in arte Nocci. Su una parete di circa tre metri d'altezza, in via Lago di Monticchio, l'opera ha preso forma in mattinata: così, nelle sue vesti di iena, con il suo ciuffo biondo e il sorriso smagliante, ecco l'omaggio alla conduttrice scomparsa il 13 agosto. Il murale ha ricevuto i contributi di un gruppo di giovani fan e affaccia sul mercato settimanale. Nadia Toffa era diventata cittadina onoraria di Taranto a gennaio per le sue battaglie al fianco dei bambini malati di cancro a causa dell'inquinamento