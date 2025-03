Nadia Toffa, la madre: "Mi diceva di non piangere mai per non sprecare la vita"

"Ti lascerò tante cose da fare, ti prego falle per me, e poi se tu piangi mi fai soffrire mi diceva, io starò sempre accanto a te" ricorda la madre di Nadia Toffa commossa. "Dopo le sue parole io e mio marito abbiamo dato vita a una fondazione e stiamo davvero facendo delle cose importanti per la ricerca sul cancro e per aiutare le persone che non sanno a chi rivolgersi", ha confidato